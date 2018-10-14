В Атлантическом океане нашли обломки самолета

На юге американского штата Нью-Йорк сотрудники береговой охраны обнаружили в прибрежных водах обломки легкомоторного самолета и тело человека.

Как сообщает CBS, обломки принадлежат легкомоторному самолету, который ранее вылетел из Коннектикута. Самолет потерпел крушение недалеко от побережья острова Лонг-Айленд. Известно, что на борту находились три человека. Пока удалось обнаружить только тело одного из них.

Обстоятельства авиакатастрофы выясняются.