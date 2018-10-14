Боец ММА Харитонов попал в ДТП во время прямой трансляции в Instagram
Боец Харитонов пострадал в ДТП по пути на поединок Федора Емельяненко.
Видео: kharitonovmma, Instagram
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов попал в ДТП. В это время он вел прямую трансляцию в Instagram и рассказывал о своих планах. ДТП случилось в Нью-Йорке по пути на турнир Bellator, на котором россиянин Федор Емельяненко проведет бой с Чейлом Сонненом.
«Все нормально, отделался ушибами и ссадинами», — приводит слова Харитонова ТАСС.
Российский боец ММА Сергей Харитонов победил нокаутом в поединке американца Роя Нельсона в рамках прошедшего в Анкасвилле турнира Bellator 207. Точку в поединке поставил удар коленом, который нанес российский боец в голову американца.