Мария Захарова назвала Bellingcat «сливным инструментом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала британский проект Bellingcat «сливным инструментом». Об этом она заявила в эфире телеканала «ТВ Центр».

По ее словам, информацию передают либо официальные представители и структуры, либо она становится результатом журналистских расследований.

«Что такое Bellingcat? Это СМИ? Это, простите мне, сливной инструмент», - сказала она.

Она отметила, что последний полгода Великобритания дает заявления не официальных лиц. Захарова подчеркнула, что все построено на утечках СМИ.

Ранее проект Bellingcat опубликовал не находившие подтверждения материалы сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к «делу Скрипалей» Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Позже он опубликовал информацию о том, что другой подозреваемый по «делу Скрипалей» Александр Петров якобы является военным врачом ГРУ по имени Александр Мишин.