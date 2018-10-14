В Пентагоне отказались предоставить данные о применении боеприпасов в Сирии

В Пентагоне отказались раскрывать информацию о применении боеприпасов в Сирии, но отметили, что они соответствуют правилам ведения войны.

Представитель американского военного ведомства отметил, что «коалиция не будет обсуждать публично использование конкретных видов оружия в проводимых операциях», сообщает РИА Новости.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудары по городу Хаджин в сирийском Дейр-эз-Зоре. Согласно данным агентства, западная авиация разбомбила пекарню в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли мирные жители.

Во время атаки коалиция использовала начиненные белым фосфором боеприпасы, что категорически запрещено международными конвенциями. В Госдуме и Совете Безопасности России уже заявили, что если это подтвердится, то потребуется разбирательство с привлечением ООН и Организации по запрещению химоружия.