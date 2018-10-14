Порошенко назвал три антироссийских «бренда» Украины

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о трех украинских «брендах», которые, по его мнению, раздражают Москву. Об этом он рассказал во время встречи с военными.

По его словам, это вооруженные силы, национальная гвардия и автокефальная церковь.

Порошенко добавил, что УПЦ Московского патриархата – пятая колонна России внутри Украины.

Ранее Вселенский патриархат снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине – патриарха Киевского Филарета, представляющего Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Позже в РПЦ заявили, что Константинопольский патриархат узаконивает раскол между церквями, а также переходит «красную черту и нарушает единство мирового православия».