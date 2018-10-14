Сигал захотел свой кабинет в МИД РФ

Спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей актер Стивен Сигал заявил, что не отказался бы от собственного кабинета в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.

Говоря о своей деятельности на посту в МИД РФ, Сигал затронул тему посещения российскими и американскими дипломатами бывших русских поселений на Гавайях и Аляске.

По словам Сигала, он попытался использовать событие как «платформу для начала дружеского диалога». Однако, как заметил спецпредставитель, пока отношения России и США далеки от хороших.