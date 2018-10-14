Мамаев и Кокорин рассказали о первых дня пребывания в СИЗО

Футболист Павел Мамаев, который в данный момент находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве, рассказал, что нормально себя чувствует и раскаивается в своем поступке. Об этом он сообщил члену московской Общественной наблюдательной комиссии.

«Жизнь продолжается» - рассказал спортсмен.

Он отметил, что знает о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров готов пригласить его в футбольный клуб «Ахмат», но комментировать это не стал.

Другой участник драки Александр Кокорин поблагодарил Кадырова за поддержку. Он также выразил надежду в том, что в ситуации разберутся.

Напомним, что 11 октября суд арестовал Мамаева, Кокорина и его младшего брата Кирилла. Их подозревают в том, что утром 8 октября они устроили драку в одном из московских кафе.

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им тренироваться в СИЗО. По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, в следственном изоляторе есть спортивный зал, в котором можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ.