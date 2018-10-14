«Пап, нас же посадят» - дочь Панина во время поездки по пешеходной улице в Саратове

ГИБДД проверит видео поездки автомобиля, предположительно, с участием российского актера Алексея Панина, по пешеходной улице в Саратове. Видео опубликовано в интернете. На кадрах автомобиль едет по пешеходной зоне, люди расступаются.

«Пап, нас же посадят», - звучит фраза детским голосом за кадром.

Пользователи сети резко раскритиковали очередное скандальное видео от актера и назвали это хамством и наглостью. При этом, в своем Instagram Алексей Панин написал, что он снимает в Саратове фильм «Я вернулся».

«По данному факту Госавтоинспекцией будет проводиться проверка»,- приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы областной автоинспекции Елены Морозовой.

В ведомстве отметили, что в с случае подтверждения факта Панина привлекут к административной ответственности.