Ющенко заявил о важности сохранения отношений между Россией и Украиной

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что для Киева важно развивать отношения с Россией. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Он рассказал, что по убеждениям является «европейцем», но понимает, что для процветания его страны отношения надо развивать не только с западом, но и с югом, севером и востоком. Ющенко объяснил, что именно поэтому он первый визит в качестве президента Украины совершил именно в Москву.

По его мнению, в России находится много интересов для Киева, так как там проживает более 12 миллионов украинцев.

Экс-президент уверен, что сейчас нет простого ответа, как правильно построить отношения с РФ. Кроме того, он сказал, что некоторые политики Украины, которые заявляют о несостоятельности минских договоренностей, сами занимаются «несостоятельной критикой». Однако он подчеркнул, что поскольку за четыре года не удалось выполнить ни одного пункта из минских договоренностей, этот формат необходимо усовершенствовать.