Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог составил бывшему саратовскому министру меню за 3,5 тысяч рублей

Екатерина Масло
00:33 14.10.2018
По словам диетолога, за 3,5 тысячи рублей получается очень полезное диетическое меню.
Диетолог составил бывшему саратовскому министру меню за 3,5 тысяч рублей
Фото: mintrud.saratov.gov.ru

Диетолог Михаил Гинзбург составил меню для бывшего министра труда и занятости Саратовсой области Натальи Соколовой, которая ранее рассказала о преимуществах жизни на сумму прожиточного минимума в 3,5 тысячи рублей. Об этом сообщила газета «Известия».

«В принципе, если не на 3,5 тыс. рублей, то на 4 тыс. рублей построить более или менее внятный рацион питания можно», - рассказал он.

По словам Гинзбурга, это будет очень полезное диетическое меню. В таком рационе есть высоко усваиваемые белки и отсутствуют сахар, соль и сладости.

В его меню вошли один килограмм гороха, 15 литров кефира или молока, три килограма творога, хлеб, три десятка яиц, крупы, капуста, морковь, три килограмма яблок или бананов, мороженая морская рыба, один килограмм арахиса, одна курица, два килограмма картофеля, бутылка растительного масла и 100 пакетиков чая.

Диетолог рассказал, что при составлении меню он смотрел на то, что бы оно не было перегружено животным жиром и выполнялась норма по овощам и фруктам.

Гинзбург добавил, что такой рацион полностью исключает набор лишних килограммов и очень близок к DASH-диете, которая предназначена для больного гипертонической болезнью, а также является образцом полезных режимов питания. Он посоветовал закупаться в магазинах более низкой ценовой категории.

Ранее Соколова заявила, что смогла бы уложиться в 3,5 тысячи рублей, питаясь сезонными овощами и фруктами, и отметила, что на эти деньги смогла бы составить «сбалансированное, но диетическое меню». Но попробовать прожить месяц на 3,5 тысяч рублей отказалась. После такого заявления министр была отправлена в отставку.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.10.2018, 14:43
Момент убийства пропавшего саудовского журналиста мог быть записан на его Apple Watch - СМИ
Дата14.10.2018, 01:15
Ужас подводников «противника»: корабли Балтфлота провели торпедные стрельбы по подлодке
Дата12.10.2018, 10:17
Нурмагомедов и Макгрегор отстранены от боев
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата13.10.2018, 00:40
В Минобороны РФ рассказали, когда БДК «Иван Грен» прибудет на СФ
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:19 В стране и мире
Видео
«Самолет вибрировал, мигал, не смог взлететь» - пассажиры о задержке лайнера в аэропорту Краснодара
22:23 В стране и мире
Видео
Пассажирский автобус вылетел в кювет в Крыму
21:08 В стране и мире
Видео
Пламя в ночи: «Звезда» публикует первые кадры с места крупного пожара в Петербурге
19:13 Спорт
Названа дата реванша Макгрегора с Нурмагомедовым
18:26 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры спецоперации по ликвидации боевиков в Дагестане
События дня
События дня
Драка Кокорина и Мамаева
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Обездвижен и подожжен: уничтожение «Абрамса» показали на видео
Опубликовано видео тяжелого нокаута Нельсона в бою против Харитонова
Видео
Ползущий убийца: огромный крокодил растерзал леопарда и попал на видео
Видео
Оштрафована и беременна: певица Yaxana ответила за танцы на МКАД
Исследователи рассказали о новом повороте в деле пропавшего Boeing рейса MH370
Ученые раскрыли способ выявления рака при помощи воды
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.