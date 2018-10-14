Диетолог составил бывшему саратовскому министру меню за 3,5 тысяч рублей

Диетолог Михаил Гинзбург составил меню для бывшего министра труда и занятости Саратовсой области Натальи Соколовой, которая ранее рассказала о преимуществах жизни на сумму прожиточного минимума в 3,5 тысячи рублей. Об этом сообщила газета «Известия».

«В принципе, если не на 3,5 тыс. рублей, то на 4 тыс. рублей построить более или менее внятный рацион питания можно», - рассказал он.

По словам Гинзбурга, это будет очень полезное диетическое меню. В таком рационе есть высоко усваиваемые белки и отсутствуют сахар, соль и сладости.

В его меню вошли один килограмм гороха, 15 литров кефира или молока, три килограма творога, хлеб, три десятка яиц, крупы, капуста, морковь, три килограмма яблок или бананов, мороженая морская рыба, один килограмм арахиса, одна курица, два килограмма картофеля, бутылка растительного масла и 100 пакетиков чая.

Диетолог рассказал, что при составлении меню он смотрел на то, что бы оно не было перегружено животным жиром и выполнялась норма по овощам и фруктам.

Гинзбург добавил, что такой рацион полностью исключает набор лишних килограммов и очень близок к DASH-диете, которая предназначена для больного гипертонической болезнью, а также является образцом полезных режимов питания. Он посоветовал закупаться в магазинах более низкой ценовой категории.

Ранее Соколова заявила, что смогла бы уложиться в 3,5 тысячи рублей, питаясь сезонными овощами и фруктами, и отметила, что на эти деньги смогла бы составить «сбалансированное, но диетическое меню». Но попробовать прожить месяц на 3,5 тысяч рублей отказалась. После такого заявления министр была отправлена в отставку.