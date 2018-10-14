Стало известно, чем Кокорин и Мамаев планируют заниматься в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин хотят написать заявление с просьбой разрешить им тренироваться в СИЗО. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

По его словам, в следственном изоляторе есть спортивный зал, в котором можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ.

Мельников рассказал, что футболистам присылают письма с поддержкой. По его словам, спортсмены смогут на них ответить только после перевода из карантинных камер в обычные.

Ответственный секретарь ОНК добавил, что они очень раскаиваются в содеянном. Футболисты просят передать извинения родным и близким, так как им очень неудобно перед ними.

Мамаев и Кокорин стали участниками драки в одном из московских кафе, из-за которой они и стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве. Теперь Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл будут содержаться в СИЗО до 8 декабря.

Ранее адвокат Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что помещение под арест ее подзащитного и Павла Мамаева является незаконным. По ее словам, на видеозаписи отражается якобы «только факт причинения побоев», что, по ее словам, влечет исключительно «квалификацию по статье 116 УК РФ», не подразумевающей меру пресечения в виде содержания под стражей.