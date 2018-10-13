Две жительницы ЛНР погибли в результате обстрела ВСУ поселка Марьевка в Донбассе. Об том на брифинге журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В результате обстрела из миномета калибра 120 мм с направления Золотое по Марьевке погибли две гражданские женщины», — приводит слова Марочко Луганский информационный центр.

Как стало известно, погибшие являются матерью и дочерью.