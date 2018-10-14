Небензя рассказал о перспективах смягчения санкций против КНДР

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о перспективах смягчения санкций против Северной Кореи.

«Мы сказали, что об этом пора подумать. А когда для этого настанет время — давайте немножко подождем, посмотрим», — цитирует постпреда РФ РИА Новости.

По его словам, Москва регулярно поднимает вопрос о том, что надо делать встречные шаги в ответ на действия КНДР.