В автокатастрофе на севере Греции погибли 11 человек

В субботу утром произошла авария недалеко от города Кавала. Погибли 11 человек. Об этом сообщил портал karatzova.com.

Грузовик с нелегальными мигрантами, который направлялся в Салоники, столкнулся с автомобилем, ехавшим по встречной полосе, и загорелся. Погибли 11 человек. Водителя грузовика в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу.

В данный момент расследование проводится департаментом дорожной полиции города Кавала.