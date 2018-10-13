В автокатастрофе на севере Греции погибли 11 человек
Смертельная авария произошла в субботу утром недалеко от города Кавала.
Фото: Nicolas Economou, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В субботу утром произошла авария недалеко от города Кавала. Погибли 11 человек. Об этом сообщил портал karatzova.com.
Грузовик с нелегальными мигрантами, который направлялся в Салоники, столкнулся с автомобилем, ехавшим по встречной полосе, и загорелся. Погибли 11 человек. Водителя грузовика в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу.
В данный момент расследование проводится департаментом дорожной полиции города Кавала.