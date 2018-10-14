Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности установлен Указом Президента РФ от 31 мая 1999 года, получил официальный статус и ежегодно отмечается во второе воскресенье октября.
Фото: Kremlin Pool, Globallookpress
Президент России Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса (АПК) с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности установлен Указом Президента РФ от 31 мая 1999 года, получил официальный статус и ежегодно отмечается во второе воскресенье октября.