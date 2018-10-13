«Самолет вибрировал, мигал, не смог взлететь» - пассажиры о задержке лайнера в аэропорту Краснодара
Пассажиры сообщают о технической неисправности их самолета, из-за чего лайнер не смог вылететь из аэропорта Краснодара.
Видео: Typodar
Пассажиры самолета авиакомпании Utair сообщают о задержке рейса «Краснодар-Москва» по техническим причинам.
По их словам, сначала вылет задержали на час, затем самолет «не смог взлететь, вибрировал, и свет мигал».
Сейчас их держат в аэропорту в неопределенности. Обстоятельства выясняются.