«Самолет вибрировал, мигал, не смог взлететь» - пассажиры о задержке лайнера в аэропорту Краснодара

Пассажиры самолета авиакомпании Utair сообщают о задержке рейса «Краснодар-Москва» по техническим причинам.

По их словам, сначала вылет задержали на час, затем самолет «не смог взлететь, вибрировал, и свет мигал».

Сейчас их держат в аэропорту в неопределенности. Обстоятельства выясняются.