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Шварцнеггер поужинал с Кличко и «влюбился» в Киев

Наталия Майорова
22:46 13.10.2018
Мэр Киева также прогулялся с американским актером по городу.
Шварцнеггер поужинал с Кличко и «влюбился» в Киев
Фото: Віталій Кличко, Facebook

Бывший губернатор штата Калифорния и американский актер Арнольд Шварцнеггер посетил Киев, где встретился с мэром города Виталием Кличко, а также с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Как уточнил мэр украинской столицы в своем Facebook, Шварцнеггер прилетел в Киев на бизнес-форум.

«Мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали. Арнольду очень понравился наш город», - написал Кличко.

Он также подчеркнул, что американский актер находится в хорошем настроении, а также снимается в фильмах и передает привет всем украинцам.

Совсем недавно Кличко поделился с прессой воспоминаниями о советском детстве, первых деньгах и купленных на них модных вещах.  

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