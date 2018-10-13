Шварцнеггер поужинал с Кличко и «влюбился» в Киев

Бывший губернатор штата Калифорния и американский актер Арнольд Шварцнеггер посетил Киев, где встретился с мэром города Виталием Кличко, а также с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Как уточнил мэр украинской столицы в своем Facebook, Шварцнеггер прилетел в Киев на бизнес-форум.

«Мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали. Арнольду очень понравился наш город», - написал Кличко.

Он также подчеркнул, что американский актер находится в хорошем настроении, а также снимается в фильмах и передает привет всем украинцам.

Совсем недавно Кличко поделился с прессой воспоминаниями о советском детстве, первых деньгах и купленных на них модных вещах.