Пассажирский автобус вылетел в кювет в Крыму

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на автодороге Джанкой – Симферополь в субботу, 13 октября. Транспортное средство вылетело с трассы в кювет в результате аварийной ситуации, созданной грузовым автомобилем.

«В результате ДТП имеются пострадавшие. Пострадал водитель автобуса», - сообщается на сайте МЧС по республике.

Также в ведомстве уточняют, что к месту ЧП были направлены службы экстренного реагирования.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Кадры с места были опубликованы в Instagram.