В воскресенье в Москве может быть побит полувековой температурный рекорд
Столбики термометров обещают подняться до отметки, на 6-7 градусов превышающей климатическую норму.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В воскресенье, 14 октября, в Москве может быть побит температурный рекорд, держащийся уже более 50 лет. Как сообщает Гидрометцентр, столбики термометра могут подняться до отметки в +18 градусов, что на 6-7 градусов превышает климатическую норму.
Прежний рекорд - +17,2 градусов – был установлен 14 октября 1967 года.