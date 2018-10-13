В воскресенье в Москве может быть побит полувековой температурный рекорд

В воскресенье, 14 октября, в Москве может быть побит температурный рекорд, держащийся уже более 50 лет. Как сообщает Гидрометцентр, столбики термометра могут подняться до отметки в +18 градусов, что на 6-7 градусов превышает климатическую норму.

Прежний рекорд - +17,2 градусов – был установлен 14 октября 1967 года.