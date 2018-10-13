Боевики в Идлибе не менее семи раз нарушали режим прекращения огня

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, нанесли не менее семи ударов по населенным пунктам в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-лейтенант В.Ф. Савченко на брифинге.

По его словам, террористы совершили обстрелы по жилым кварталам и позициям правительственных войск в провинциях Латакия, а также города Алеппо.

Отмечается, что в одном из районов последнего в результате снайперского огня погиб военнослужащий правительственной армии.