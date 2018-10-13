Обездвижен и подожжен: уничтожение «Абрамса» показали на видео

Повстанцы-хуситы в Йемене в буквальном смысле «разорвали на части» танк M1A2S Abrams сухопутных сил Саудовской Аравии. Кадры были опубликованы в Twitter.

На видео показано, как хуситы сначала открыли огонь по «Абрамсу», который обстреливал повстанцев без поддержки пехоты. Так, сначала танк получил попадание в переднюю часть башни, а позже был подбит и с правой стороны. В результате «Абрамс» оказался обездвижен. Экипаж бронетехники попытался эвакуироваться, однако, как говорится в сообщении, один солдат все же погиб.

Позже повстанцы подожгли «Абрамс» и покинули место сражения.

Ранее обозреватель еженедельника «Звезда» Алексей Леонков объяснил, почему американский «Абрамс» навсегда увяз в песках пустыни.