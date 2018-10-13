Патриарх Кирилл предрек судьбу церкви на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что не верит в успех так называемых «светских сил», которые пытаются уничтожить каноническую православную церковь на Украине.

Он подчеркнул, что сегодня украинская сторона «проходит через тяжелейшие испытания».

«Верим, что "врата адовы" не одолеют Церковь. Мы верим, что никакие светские силы, ставящие перед собой целью уничтожение Церкви, не будут успешны», - сообщил патриарх.

Также он подчеркнул, что подобные случаи уже происходили в истории, причем не раз.

«Верим, что "врата адовы" не одолеют Церковь. Мы верим, что никакие светские силы, ставящие перед собой целью уничтожение Церкви, не будут успешны», - цитирует его слова РИА Новости.

В свою очередь митрополит Минский и Заславский Павел поблагодарил Кирилла за визит в Белорусскую православную церковь.

Ранее в РПЦ предупредили о непоправимых последствиях для мирового православия в случае предоставления автокефалии УПЦ.