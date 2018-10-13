Все данные с ракеты-носителя «Союз-ФГ» будут переданы спецкомиссии
В РКК «Энергия» изучат записи видеорегистратора и показатели телеметрии неисправной ступени.
Фото: Пресс-служба ЦВО, РИА Новости
Данные видеорегистратора и все показатели телеметрии ракеты-носителя «Союз-ФГ» собраны и будут переданы в РКК «Энергия» для изучения, сообщают в Роскосмосе. Полученные данные будут переданы в распоряжение комиссии, ведущей расследование аварии, случившейся 11 октября.
Также в Роскосмосе сообщили, что находятся в постоянном контакте с NASA: вопрос отправки грузового корабля со всем необходимым к МКС будет решен в кратчайшие сроки, если возникнет необходимость.
Авария корабля «Союз МС-10» произошла 11 октября на третьей минуте после старта: не сработали маршевые двигатели второй ступени.