Все данные с ракеты-носителя «Союз-ФГ» будут переданы спецкомиссии

Данные видеорегистратора и все показатели телеметрии ракеты-носителя «Союз-ФГ» собраны и будут переданы в РКК «Энергия» для изучения, сообщают в Роскосмосе. Полученные данные будут переданы в распоряжение комиссии, ведущей расследование аварии, случившейся 11 октября.

Также в Роскосмосе сообщили, что находятся в постоянном контакте с NASA: вопрос отправки грузового корабля со всем необходимым к МКС будет решен в кратчайшие сроки, если возникнет необходимость.

Авария корабля «Союз МС-10» произошла 11 октября на третьей минуте после старта: не сработали маршевые двигатели второй ступени.