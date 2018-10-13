Пламя в ночи: «Звезда» публикует первые кадры с места крупного пожара в Петербурге

Телеканал «Звезда» публикует первые кадры с места крупного пожара на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Как уточнили ранее в МЧС, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров и по-прежнему продолжает расти.

На видео показана работа пожарных, а также яркое пламя, которое разверзлось посреди ночного неба.

В настоящее время пожар получил второй уровень сложности из пяти возможных, а все по причине угрозы дальнейшего распространения огня.

К ликвидации возгорания были привлечены 60 пожарных, а также задействованы 20 единиц техники. О причине пожара пока не сообщается.