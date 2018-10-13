В Госдуме ответили на обещание НАТО «защитить Атлантику от России»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кертиса Скапаротти о том, что альянс намерен продемонстрировать России «способность защитить Атлантику».

«Атлантика может быть спокойна. Никто ей точно не угрожает. Весь военный потенциал России сейчас мобилизован на борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке… А вот США, очевидно, намерены все же подчинить себе Восточную Европу и под предлогом мифической угрозы от России наращивают свое военное присутствие», — цитирует Морозова RT.

По словам депутата, несмотря на желание НАТО представить Россию как «милитаристскую державу», желающую покорить весь мир, наша страна выстраивает отношения со всеми странами на доверительной и добрососедской основе.

Ранее руководство альянса заявило о готовности продемонстрировать России свою решимость в деле защиты Атлантики. Для этого будут проведены крупнейшие учения альянса в Норвегии. В них примет участие авианосец ВМС США Harry S. Truman.