В МВД возбудили уголовное дело по факту поджога храма в Москве

По факту поджога деревянного храма на востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве, дело было возбуждено по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Как сообщалось ранее, в ночь на 13 октября неизвестный злоумышленник совершил поджог временного деревянного храма, а также воскресной школы. Кадры инцидента опубликовала «Звезда».

В результате поджога выгорели два класса школы и пристройка к церкви. Основное же здание храма не пострадало.