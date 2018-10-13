Арест братьев Кокориных и Мамаева назвали незаконным

Татьяна Стукалова, адвокат футболиста Александра Кокорина, заявила, что помещение ее подзащитного, а также другого фигуранта данного дела, Павла Мамаева, под арест является незаконным.

Как написала в своем Instagram Стукалова, на видеозаписи отражается якобы «только факт причинения побоев», что, по ее словам, влечет исключительно «квалификацию по статье 116 УК РФ», не подразумевающей меру пресечения в виде содержания под стражей.

«А хулиганство (статья 213 УК РФ) - это действия, грубо нарушающие общественный порядок, в том числе и побои, которые причиняются беспричинно, без всякого повода. Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества», - отметила Стукалова.

Также она возмутилась тем, в какой именно форме футболистов вызвали на допрос, и напомнила, что в подобных случаях обвиняемым прежде всего должна быть направлена повестка.

Российские футболисты Кокорин и Мамаев стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве. Так, им грозит до семи лет лишения свободы. Оба футболиста были участниками драки в одном из столичных кафе, в результате чего пострадали двое чиновников. Кроме того, Кокорин и Мамаев также избили водителя телеведущей Первого канала.

Теперь Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл до 8 декабря будут содержаться в СИЗО.

Ранее стало известно, какие «соседи» могут ждать Кокорина и Мамаева в следственном изоляторе.