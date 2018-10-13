Под Санкт-Петербургом загорелся склад

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад на территории промзоны, сообщает областное управление МЧС. Площадь пожара уже составила 300 квадратных метров и продолжает расти. На место возгорания вызваны подкрепления из близлежащих населенных пунктов.

В настоящее время пожару присвоен второй из пяти уровень сложности из-за угрозы распространения огня. На месте ЧП находятся 20 пожарных машин и 60 пожарных. Что именно загорелось на складе, пока не сообщается.