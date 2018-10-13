В СК раскрыли подробности гибели заводчицы собак в Подмосковье

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области прокомментировали жуткий инцидент, который произошел сегодня, 13 октября, в Раменском районе Подмосковья, - там было обнаружено тело заводчицы, которая погибла в результате нападения собственных собак.

Уточняется, что речь идет о породе бордоский дог. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольги Врадий, было организовано проведение доследственной проверки.

«По предварительным данным, две собаки по неустановленной причине напали на свою хозяйку и причинили ей укусы», - говорится в сообщении ведомства.

Также известно, что на месте ЧП работают следователи.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заключили в ведомстве.

В настоящее время дога пока не усыпили. Муж заводчицы при содействии правоохранителей разбирается в ситуации.