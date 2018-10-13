«Нафтогаз Украины» списал Киеву почти миллиард гривен долга

Почти миллиард гривен штрафов списал НАК «Нафтогаз Украины» коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» за накопленные долги за поставленный газ. Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, теперь жители столицы смогут получать в свои квартиры тепло и горячую воду.

При этом в сообщении говорится, что «завершилась эпопея, которая длилась весь летний период».

«Это мировое соглашение говорит о том, что штрафные санкции в размере примерно одного миллиарда гривен списываются компанией НАК "Нафтогаз"», - уточнили в организации.

Ранее в Киеве нашли выгоду в отсутствии горячей воды - речь идет о том, что киевляне с начала мая сэкономили от 1,5 до 3,6 тысячи гривен благодаря этому.