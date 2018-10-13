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СМИ рассказали о встрече Скрипаля со швейцарскими спецслужбами

Дмитрий Семенов
18:56 13.10.2018
Газета Daily Telegraph опубликовала выдержки из новой книги журналиста Марка Урбана «The Skripal Files».
СМИ рассказали о встрече Скрипаля со швейцарскими спецслужбами
Фото: Andrew Parsons, ZUMAPRESS.com, Globallookrpess

Британская Daily Telegraph сообщила своим читателям, что Сергей Скрипаль менее чем за год до своего отравления ездил в Швейцарию, где информировал местные разведывательные службы. Газета опубликовала выдержки из новой книги журналиста Марка Урбана «The Skripal Files» («Файлы Скрипаля»).

«Летом 2017 года наши встречи были прерваны недельной поездкой, которую он совершил в Швейцарию, чтобы поговорить с ее федеральными разведывательными службами», - написал Урбан в своей книге.

Автор пишет, что никаких подробностей о поездке Скрипаль ему не сообщил.

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