Шварценеггер встретился в Киеве с женщиной-андроидом

Американский актер Арнольд Шварценеггер прибыл в Киев для участия в бизнес-форуме Olerom Forum One, сообщает телеканал «112.ua».

Видео прибытия Железного Арни опубликовала в своем Instagram одна из участниц форума, Галина Присташ. Шварценеггер прилетел на частном самолете. В аэропорту его встречал мэр Киева Виталий Кличко. Гость из США сразу же отправился в гостиницу, где его ожидал премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Форум начал свою работу сегодня на площадке столичного Дворца спорта. Это бизнес-мероприятие широко известно в мире. В разные годы в нем принимали участие британский миллиардер Ричард Бренсон, соучредитель Apple Computer Стив Возняк и другие известные бизнесмены и экономисты.

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