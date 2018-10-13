«Никто не хочет умирать за Порошенко» - эксперт об уклонении украинцев от службы в армии

Военный эксперт Александр Жилин в интервью «Звезде» прокомментировал ситуацию с тем, что более половины украинцев призывного возраста уклоняются от службы в армии.

«Я хорошо знаю ситуацию на Украине с призывом, с отношением к службе в Вооруженных силах Украины. Поэтому речь сегодня идет о том, как уберечь молодого человека от службы в украинской армии. Лозунг такой: "Никто не хочет умирать за Порошенко". Потому что все прекрасно поняли, что та бойня, которая планируется в Донбассе, - не во спасение Украины», - сообщил он.

Жилин отметил, что эта самая «бойня» может быть затеяна лишь для «частичной или значительной утилизации Украины».