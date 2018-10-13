Опубликованы кадры спецоперации по ликвидации боевиков в Дагестане

В Национальном антитеррористическом комитете опубликовали второе видео, снятое в ходе спецоперации в дагестанском селе Эндирей Хасавюртовского района.

На кадрах показано оружие, изъятое в ходе операции. Уточняется, что сотрудники спецназа ФСБ и Росгвардии ликвидировали двух сторонников террористической организации ИГИЛ*.

В результате спецоперации жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ