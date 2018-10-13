В НАТО решили «защитить от России» Атлантику

В НАТО заявили о готовности продемонстрировать России свою решимость в деле защиты Атлантики. Для этого будут проведены крупнейшие учения альянса в Норвегии. В них примет участие авианосец ВМС США Harry S. Truman, сообщает Sky News.

«Россия приступила к расширению своего присутствия, а также модернизирует свои силы. Однако и мы готовы продемонстрировать свой потенциал. Мы защитим Атлантику», - заявил главком объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти.

В ходе масштабных учений, получивших название Trident Juncture, руководство Североатлантического альянса планирует провести оперативное развертывание координационно-командного модуля для управления ВВС.

Швеция и Финляндия уже заявили о том, что готовы предоставить свое воздушное пространство для полетов натовских истребителей. По расчетам экспертов, основной учебный плацдарм будет располагаться всего в 500 километрах от границ РФ.