Захарова предложила Порошенко возглавить церковь на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поинтересовалась у президента Украины Петра Порошенко, не хочет ли он возглавить церковь в своей стране.

«Мне кажется, он скоро будет назначать священников, рукополагать их, так сказать, раздавать значки и флажки и благословлять на работу», - заявила она в эфире «ТВ Центра».

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что за последние 20 лет не происходило подобных случаев «модерирования внутрицерковных дел» со стороны государства.

Ранее на Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви. Первое подготовительное заседание должно состояться 13 ноября.