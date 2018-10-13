Бордоский дог насмерть загрыз свою хозяйку в Подмосковье

Бордоский дог насмерть закусал собственную хозяйку в Подмосковье - крупная заводчица и призер соревнований Марина Быстрова скончалась от многочисленных укусов.

Уточняется, что женщина занималась разведением мастифов более десяти лет, а именно воспитывала их, а также ездила на российские и мировые выставки, откуда привозила награды.

Как сообщили в МВД РФ по Московской области, она не смогла справиться с разъяренной собакой, в результате чего погибла еще до приезда скорой помощи.

В настоящее время дога пока не усыпили. Муж заводчицы при содействии правоохранителей разбирается в ситуации.