Адвокат жены Дениса Глушакова пригрозил отправить ее мужа в СИЗО

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может оказаться под следствием из-за невыполнения решения Никулинского суда Москвы. Об этом рассказал адвокат супруги футболиста Сергей Жорин. Юрист представляет ее интересы в деле о разводе.

Накануне суд наложил обеспечительный арест на счета обоих супругов, однако Глушаков, вопреки постановлению, вывел из совместно нажитого имущества около 100 миллионов рублей.

«Если информация подтвердится, то это уже уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы, и Глушаков может отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину», - заявил адвокат.

По его словам, на момент обращения в суд с требованием наложить обеспечительный арест на совместно нажитое имущество футболист уже успел снять со счетов порядка 200 миллионов рублей. Деньги игрок «Спартака» либо обналичил, либо перевел на другие счета, предположил Жорин.

К слову, супруга футболиста Дарья Глушакова не требует раздела совместно нажитого имущества. Женщина просит оставить ей детей. Семья воспитывает двух дочерей. Денис Глушаков подал к своей супруге встречный иск, в котором требует оставить девочек с ним и взыскать с Дарьи ежемесячные алименты в размере 80 тысяч рублей.