Министр обороны Украины подал в отставку

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Об этом сообщили украинский лидер Петр Порошенко. Он уточнил, что с 1 января 2019 года должность министра обороны страны должен занять гражданский человек, сообщает РИА Новости.

«Ценя его вклад в возрождение ВСУ, а до этого в становление Нацгвардии Украины, я принял решение, чтобы он продолжил руководство оборонным ведомством в статусе гражданского министра», - уточнил Порошенко.

Ранее российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал сайту телеканала «Звезда», как им удалось разыграть Полторака, в результате чего тот едва «не подал в отставку».