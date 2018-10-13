МИД РФ не располагает информацией о том, живы ли сейчас Скрипали

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Право знать» на канале «ТВ Центр» заявила, что на Смоленской площади не располагают информацией, живы или нет «отравленные» в Солсбери отец и дочь Скрипаль.

«Юлию Скрипаль видели один раз при странных обстоятельствах - непонятно, где и кто делал съемку. Сергея Скрипаля не видел вообще никто. Даже не было никаких атрибутированных или приписываемых ему заявлений... Мы не знаем, где эти люди», - сказала Захарова.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом 4 марта в британском Солсбери. Изначально, еще до каких-либо результатов расследования, в случившемся была объявлена виновной Россия. Москва свою принадлежность к инциденту всегда отрицала и просила предоставить доступ к материалам следствия. Однако, несмотря на более чем 60 дипломатических нот, направленных в британский МИД, какой-либо информации о ходе расследования и даже о состоянии самих Скрипалей предоставлено не было.