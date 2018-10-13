Белая вспышка: аварию «Союза» сняли с МКС

Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» была видна не только во время трансляции запуска, но также из модуля «Купола» на МКС. Эксклюзивными снимками поделился российский космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, который опубликовал кадры в Instagram.

«Видно, что произошло отделение от ракеты-носителя, далее визуальный контакт с кораблем был утерян», - подписал он снимок.

Также Прокопьев подчеркнул, что сами космонавты очень сильно переживали за своих коллег, которые находились на борту, и были рады тому, что их удалось спасти.

Пользователи Сети единодушно отметили, что главное в этой ситуации - то, что люди остались живы.

Ранее авария ракеты «Союз» произошла во время запуска с космодрома Байконур в четверг, 11 октября. Корабль должен был доставить на МКС космонавта Алексея Овчинина и астронавта Тайлера Хейга, а также груз, состоящий из продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.