Обломки ракеты «Союз-ФГ» отправили на Байконур

Автоколонна с обломками ракеты «Союз-ФГ» в настоящее время направляется из казахстанского Жезказгана на Байконур. Завтра, 14 октября, за ними из Самары прибудет грузовой самолет.

Фрагменты «Союза» будут перевезены на завод-производитель, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Известно, что блоки первой ступени хорошо сохранились. После прибытия на место, обломки выложат по контуру ракеты, как это делается при расследовании авиакатастроф, и приступят к их изучению.

Сегодня, 13 октября, в Роскосмосе заявили, что будут ходатайствовать о награждении членов экипажа «Союз МС-10» - речь идет о россиянине Алексее Овчинине и астронавте NASA Нике Хейге. Также к наградам будут представлены и сотрудники служб спасения.

Авария ракеты «Союз» произошла во время запуска с космодрома Байконур в четверг, 11 октября. Корабль должен был доставить на МКС космонавта Алексея Овчинина и астронавта Тайлера Хейга, а также груз, состоящий из продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.