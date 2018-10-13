Момент поджога храма в Москве попал на видео

Неизвестный злоумышленник совершил поджог временного деревянного храма в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», а также расположенной рядом воскресной школы. Инцидент произошел ночью в Ухтомке на востоке Москвы.

Телеканал «Звезда» публикует момент поджога храма: кадры были сняты на камеру видеонаблюдения. В ролике показано, как неизвестный сначала ходит рядом с постройкой, затем обливает ее жидкостью и поджигает.

Возгорание вовремя заметил местный сторож, который вызвал пожарный расчет и затем сам попытался потушить его с помощью огнетушителя. Также на место был вызван наряд полиции.

Известно, что основное здание храма не пострадало, однако полностью выгорели два класса воскресной школы, а также пристройка к церкви.

Общий ущерб от пожара еще предстоит установить.