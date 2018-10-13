В Дагестане ликвидированы двое сторонников террористов
В ходе перестрелки с бандитами несколько сотрудников сил правопорядка получили ранения.
Фото: nac.gov.ru
Сотрудники спецназа ФСБ и Росгвардии ликвидировали двух сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*.
В ходе спецоперации в дагестанском селе Эндирей Хасавюртовского района ранения получили двое сотрудников спецподразделения ФСБ и сотрудник Росгвардии. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ