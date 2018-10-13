В РПЦ пообещали «жесткий ответ» на решения Константинопольского патриархата

Синод Русской православной церкви в ближайшее время обсудит последние решения Константинопольского патриархата, и ответ на них будет адекватным и жестким. Об этом заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее в РПЦ заявили, что своими решениями Константинопольский патриархат узаконивает церковный раскол. Так, Вселенский патриарх принял решение снять ограничения с главы неканонической церкви на Украине Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви Макария. Кроме того, в Константинопольском патриархате заявили о своем желании вернуть Киевскую митрополию под свою юрисдикцию.

Священный синод уже приостановил участие РПЦ во всех мероприятиях с присутствием представителей Константинопольского патриархата и пригрозил полным разрывом отношений с ним.