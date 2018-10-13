Система спасения экипажа на «Союзе МС-10» сработала автоматически

Разработчики системы спасения экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-10», сотрудники машиностроительного конструкторского бюро «Искра», рассказали, как именно произошло спасение экипажа.

«Если авария произошла на старте, как это было в 1983 году, то есть специальная команда, которая следит с Земли за работой системы спасения и включает ее. А здесь, когда все произошло в полете, сработала автоматика», - сказал заместитель главного конструктора по космической технике МКБ Владимир Волчков.

По его словам, в 1986 году была разработана версия шестого поколения системы спасения экипажа, которая и используется до сих пор.

Как рассказал также Волчков, старт ракеты-носителя от нулевой отметки до выходя на орбиту наиболее опасен. А потому вся траектория разделена на участки. И за безопасность на каждом из них отвечает свой блок системы спасения. Например, до 114-й секунды полета за безопасность космонавтов отвечает двигательная установка системы аварийного спасения, венчающая корабль: ее многосопельный двигатель уводит корабль с траектории.

После 114-й секунды двигательная установка сбрасывается, и «на дежурство» заступают ракетные двигатели головного обтекателя, который сбрасывается на 180-й секунде. Именно эти двигатели и сыграли свою роль в спасении экипажа «Союз МС-10» при аварии 11 октября.