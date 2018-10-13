Американский самолет спикировал на крышу автомобиля: видео

Крушение частного самолета в США попало на видео. ЧП произошло в городе Мидленд в Техасе.

Уточняется, что воздушное судно рухнуло на парковку вскоре после взлета. Шокирующие кадры удалось снять сотруднице расположенного рядом офиса. На них видно, как одномоторный самолет пикирует вниз и падает на стоящий внизу автомобиль. Удар был смягчен благодаря раскрывшемуся аварийному парашюту.

Пилот и пассажир получили легкие травмы и смогли самостоятельно выбраться из кабины. На земле в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Сети набрало популярность видео, на котором тяжелый военно-транспортный вертолет ВВС США CH-47 Chinook подлетел настолько близко к горе, что кажется, будто он «воткнулся» в землю.