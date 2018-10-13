Клинтон лишили доступа к секретной информации

Бывший госсекретарь США и соперник Дональда Трампа на последних президентских выборах Хиллари Клинтон больше не имеет доступа к секретной информации. Ранее она сама обратилась к властям с просьбой прекратить предоставлять ей подобные сведения, сообщает издание Politico.

Согласно отчету главы сенатского комитета по юридическим делам Чака Грассли, доступ Клинтон к государственным секретам был прекращен еще 30 августа. Вместе с ней такого доступа были лишены еще пятеро бывших сотрудников Белого дома. Все они имели особый статус, который позволял получать секретные данные даже после ухода из администрации США.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пообещал пересмотреть список официальных лиц, которые имеют доступ к информации под грифом «секретно».