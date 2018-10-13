Летевший из Турции самолет совершил аварийную посадку в Уфе
У лайнера авиакомпании «Северный ветер» отказала гидравлика шасси.
Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress
Авиалайнер компании «Северный ветер» Airbus A-321 незапланированно сел в Уфе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Как говорится в сообщении, самолет летел в Россию из Турции, когда на панели приборов пилотов неожиданно загорелся сигнал неисправности гидравлической системы шасси.
Было принято решение садиться в Уфе. Посадка прошла благополучно, никто из 227 пассажиров не пострадал. Лайнер отбуксировали на стоянку, а пассажирам придется дожидаться резервного борта.
Начато расследование летного происшествия.