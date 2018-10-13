Стали известны подробности госпитализации Джигарханяна

Ближайшее время Армен Джигарханян проведет в больнице под наблюдением медиков. Об этом «Звезде» рассказал его близкий друг Артур Согомонян.

«Врачи рекомендовали положить его в больницу. Последние две недели он был очень слаб, даже на работу не ходил. Врачи проверили его и сказали, что надо лечь в больницу для скорейшего восстановления. Ничего критического нет, но есть накопившиеся проблемы, которые требуют внимания и стационарного лечения», - сказал в телефонной беседе Согомонян.

Ранее стало известно о том, что знаменитый актер находится в одной из столичных клиник. Врачи оценивают состояние здоровья 83-летнего артиста как средней степени тяжести. Диагноз худрука Московского драматического театра не разглашается.

Юрист Джигарханяна сообщил, что по своему состоянию Армен Борисович не сможет участвовать в судебном заседании по делу его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, который назначен на 22 октября.